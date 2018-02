Karten sind im Vorverkauf erhältlich

Die Aufführungen im Kulturkino Vogelsang finden am Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, sowie Samstag, 3. März, 19.30 Uhr, und Sonntag, 4. März, um 17 Uhr statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Karten im Vorverkauf gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Aachen, im Sekretariat des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack, bei Casa Rustica in Vossenack, Geschenkideen Hilgers in Kleinhau, Der Buchladen in Simmerath, Geschenke Kessel in Roetgen, bei der Buchhandlung am Markt in Brand, Edeka in Stolberg-Donnerberg und in Vogelsang IP an der Besucherinformation im Forum. Die Tickethotline ist unter Telefon 02444/915790 erreichbar.

Auf Wunsch werden die Tickets gegen eine Versandkostengebühr nach Hause geschickt. Im Vorverkauf kosten die Tickets 19 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Schüler und Studenten. An der Abendkasse kosten sie 21 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Schüler und Studenten. Das Parken in Vogelsang kostet 4 Euro.