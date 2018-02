Imgenbroich - Es soll weitergehen beim FC 21 Imgenbroich

Ideengruppe sucht weitere Verstärkung

Wer will den FC Imgenbroich und eine Neuausrichtung des Sportvereins mit Ideen und Tatkraft unterstützen? Nach der Bürgerversammlung lag eine Liste aus, in die sich spontan ein Dutzend Frauen und Männer mit Ideen eintrugen und ihr Mittun zusagten.

Wer in diesem kreativen, völlig unverbindlichen Arbeitskreis dabei sein möchte, kann sich telefonisch unter Telefon 02472/5002, per E-Mail an heinig-monschau@freenet.de, über die Homepage fc21.de oder persönlich bei der Generalversammlung am Freitag, 2. März, um 20 Uhr im FC-Sportheim melden.