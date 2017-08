Nordeifel.

Im Fußballkreis Düren stand am Mittwochabend die zweite Kreispokalrunde auf dem Plan. Nach einem Freilos in der ersten Runde kam für den TuS Schmidt erwartungsgemäß in Runde zwei das Pokalaus. Landesligist Alemannia Straß qualifizierte sich durch einen 5:1-Erfolg an der Eichheckstraße für die nächste Runde.