Monschau - Erstes Weihnachtskonzert der Tanzwerkstatt in der Aukirche

Monschau.

Das neue Tanzwerkstatt-Orchester präsentiert am Sonntag, 3. Dezember erstmalig ein Weihnachtskonzert. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Aukirche in Monschau. Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Konzert mit bekannten klassischen, aber auch teilweise rockigen Stücken.