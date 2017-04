Erstes Treffen des Gesprächskreises zur neueren Stadtgeschichte

Monschau. Die erste Veranstaltung des „Gesprächskreises zur neueren Stadtgeschichte” im Kolpinghaus „op dr Ley” in Monschau war ein Erfolg, der für weitere Gesprächsabende Mut macht.

Rund ein Dutzend interessierte alte und jüngere „Monscher” trugen, nachdem man zunächst einige Regularien abgestimmt hatte, Informationen aus dem Geschäftsleben in Monschau in den 1950er und 1960er Jahren zusammen; dies zunächst am Beispiel der Eschbachstraße, die zu dieser Zeit eine weithin beliebte Einkaufsstraße war.

Bei einem nächsten Termin am 10. Mai, um 19 Uhr an gleicher Stelle (Kolpinghaus) soll dieser Bereich abgeschlossen werden und man will sich dem Bereich Austraße/Markt/Rurstraße widmen. Hierzu sind wiederum alle Interessierten, die etwas zu dem vielfältigen Thema beitragen möchten, eingeladen.

Das Ortskartell wird auch kurz vorher noch mal an den Termin erinnern. Zukünftig will man sich am jeweils zweiten Mittwoch jedes ungeraden Monats (Mai, Juli, September, November) treffen, um an diesen und weiteren Themen gemeinsam zu arbeiten.