Nordeifel - Erstes Fest des Kita-Verbunds

Nordeifel. Zwei Jahre ist es her, dass die drei eingruppigen Kindertagesstätten unter der Trägerschaft der Städteregion aus den Ortschaften Lammersdorf, Rollesbroich und Kesternich zu einem Kitaverbund zusammengeschlossen wurden. Am vergangenen Samstag wurde beim ersten Verbundfest am Belgenbach ein positives Fazit gezogen.

Der Kitaverbund hatte alle Eltern und Kinder zu einer Wanderung mit anschließendem Beisammensein in die Grillhütte im Belgenbachtal eingeladen. Die Kinder begrüßten ihre Eltern mit einem Lied, und die Verbundleitung Anna-Carin Müller fand herzliche Begrüßungsworte, bevor alle zur Wanderung am Belgenbach aufbrachen.

Viel ist passiert und einiges hat sich bereits verändert, seit der Kitaverbund „KeRoLa“ im Sommer 2016 an den Start ging. „Es war keine leichte Aufgabe, in den Köpfen der Menschen als Verbund wahrgenommen zu werden und eine positive Verknüpfung herzustellen“, so Müller.

„Mittlerweile sehen die Eltern es als durchweg positiv, besonders unser pädagogisches Team, das auch unter starken Belastungen hervorragend zusammenarbeitet und voneinander profitiert.“ Innerhalb eines Kitajahres wird sich der Verbund zahlenmäßig verdoppeln. Der Standort Lammersdorf erweitert um eine Gruppe, der Standort Kesternich bis zum Sommer 2019 gleich um zwei Gruppen.

Ab 2018 werden Kinder von vier Monaten bis sechs Jahren im Rahmen von 45 Stunden Betreuungszeit in allen drei Häusern betreut werden können - mit 98 Kitaplätzen ab 2018 und 119 Plätzen ab 2019. „Die Eifel wächst, und uns freut das sehr, denn für die Kinder gibt es wohl keine schönere Umgebung, in der man heranwachsen kann“, so Anna-Carin Müller.