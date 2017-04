Simmerath.

Was lange währt, wird endlich gut, und Gut Ding‘ will Weile haben: Selten trafen diese Redensarten so den Kern der Sache, wie am Montag auf der grünen Wiese Im Römbchen in Simmerath. Auf dem Gelände des Berufskollegs Simmerath-Stolberg strahlte die Frühlingssonne mit den Beteiligten um die Wette, als mit dem offiziellen ersten Spatenstich der Start für den Bau der neuen Lkw-Fahrzeughalle gegeben wurden.