Erste Saisonniederlage der SG Höfen/Rohren Letzte Aktualisierung: 5. Oktober 2017, 08:28 Uhr

Nordeifel. Da die Begegnung Hertha Strauch gegen Germania Freund am Sonntag aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden musste und das Spiel der Zweitvertretung des TuS Mützenich gegen Berger Preuß vorzeitig verlegt wurde wegen des Erntedankfests, wurde der 6. Spieltag in der Aachener Kreisliga C4 zu einem „Salami- Spieltag“ und erst am Dienstag komplettiert.