Nordeifel - Erste Hilfe für zwei verlassene Tierbabys in der Eifel

Jagdverband: Jungwild nicht berühren

„Aufgefundenes Jungwild auf keinen Fall berühren!“, warnt der Deutsche Jagdverband in einer Pressemitteilung. Scheinbar verwaiste Rehkitze oder Junghasen seien meistens gar nicht so hilflos, wie es vielleicht den Anschein habe.

Der gut getarnte Nachwuchs werde in den ersten Lebenswochen von den Müttern oft viele Stunden allein gelassen und nur zum Säugen aufgesucht – das sei der beste Schutz vor Fressfeinden. Die Küken bodenbrütender Vögel seien oft „Nestflüchter“ und würden selbstständig umherlaufen, würden aber dennoch weiter von den Eltern versorgt. „Erst durch Menschengeruch werden Jungtiere wirklich zu Waisen“, schreibt der Jagdverband.

„Naturbesucher sollten vermeintlich verletzte, geschwächte, kranke oder anderweitig gefährdete Wildtiere aus sicherer Entfernung beobachten und im Zweifelsfall einen ortsansässigen Jäger kontaktieren, der den Zustand einschätzen kann, oder die Polizei informieren“, rät der Deutsche Jagdverband.

Für solche Fälle hält das Umweltamt der Städteregion Aachen eine Liste mit Ansprechpartner bereit, die auf unterschiedliche Tierarten spezialisiert sind. Eine Kontaktaufnahme ist über Telefon 0241/51980 und per E-Mail an umweltamt@staedteregion-aachen.de möglich. Außerdem gibt es eine Kooperation mit dem Euregio-Zoo Aachen, wo auch an den Wochenenden Ansprechpartner erreichbar sind.