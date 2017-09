Erntedank in Mützenich: Der Zug geht los am Sonntag um 14.30 Uhr

Eifel. Mützenich feiert Erntedank: Nach dem rockigen Auftakt Freitagabend und dem Erntedankball am Samstag stellt sich der Erntedankzug mit vielen tollen Motivwagen und Fußgruppen am Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr in der Gustengasse auf.

Um 14.30 Uhr setzt er sich in Richtung Eupener Straße in Bewegung. Im weiteren Verlauf zieht der Zug über die Straßen Im Bruch, Schiffenborn, Eupener Straße in die Ringstraße, wo er sich auflöst.

Im Anschluss an den Erntedankzug sind alle Beteiligten und Zuschauer zum festlichen Ausklang im Festzelt auf dem Dorfplatz eingeladen. Dort sorgt die Band „De Belsch Jecke“ für Stimmung. Die Cafeteria der Landfrauen findet im angrenzenden Schützenhaus statt. Das Dorfmuseum „Uraalt Scholl“ öffnet von 14 bis 18 Uhr die Cafeteria. Alle Veranstaltungen finden im beheizten Festzelt auf dem Dorfplatz statt.

Parkplätze werden ausgewiesen und befinden sich im Schiffenborn, Oberer Hof, Eupener Straße, Reichensteiner Straße, Sägewerk Kneer, Im Bongert und In den Stecken.