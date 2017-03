Erneut Einbrecher in Kalterherberg unterwegs

Kalterherberg. Die Ortslage von Kalterherberg ist derzeit ganz offensichtlich das Tätigkeitsfeld von Einbrechern. Nachdem schon in den ersten Märztagen ein halbes Dutzend Wohnungseinbrüche – versucht oder vollendet – gemeldet worden war, kam es am Wochenende zu drei weiteren Einbruchsdelikten, wie die Polizei berichtet.

Alle drei Taten ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag. Auf die Tatzeit 22.30 bis 1.15 Uhr eingegrenzt wird der Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße, in das die Täter mit Gewalt eindrangen und reichlich Beute machten: Bargeld und eine Geldbörse, Handtasche und Rucksack sowie ein Notebook ließen sie laut Polizei mitgehen.

In den beiden anderen Fällen blieb es glücklicherweise beim Versuch: In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Breitenberg scheiterten die Täter zwischen 2 und 5 Uhr gleich an zwei Wohnungen mit dem Versuch, die Türen aufzuhebeln. Hinweise bitte unter 0241/9577-31401 (tagsüber) oder -34210 (außerhalb der Bürozeiten).