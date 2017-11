Roetgen.

Die Arbeiten für den neuen Edeka-Markt an der Rosentalstraße in Roetgen gehen nur schleppend voran, immer wieder kommt es zu Verzögerungen und Änderungen in der Planung. Das hat die UWG jetzt zum Anlass genommen, im Bauausschuss der Gemeinde einen Antrag zu stellen und um einen Bericht über den baurechtlichen Genehmigungsstand zu bitten.