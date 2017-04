Monschau.

Kultur mit Sinn und Verstand wird am kommenden Freitag, 21. April, im Aukloster Monschau geboten. Um 19.30 Uhr gastiert in Monschaus guter Stube der aus Würselen stammende und in Roetgen lebende Musikkabarettist Hans Georgi mit seinem Programm „Die Welt ist rund – Erich Kästner für Erwachsene“. Veranstalter ist der Förderverein Stadtbücherei Monschau.