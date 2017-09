Ergebnisse der Schreibwerkstatt werden in der Bücherei präsentiert

Eifel. Im Zeitraum von Mai bis Juli dieses Jahres veranstaltete die Gemeindebücherei Simmerath unter der Leitung von Miriam Schaps eine Schreibwerkstatt für Jugendliche unter dem Motto „Mensch, menschlich wunderbar“.

Diese wurde vom Lions Club Monschau und dem Förderverein der Gemeindebücherei Simmerath gefördert. Zehnmal trafen sich sieben Mädchen und zwei Jungen zwischen zehn und 16 Jahren für anderthalb Stunden zum Gedankenaustausch und spielerischem Umgang mit Literatur. Während einige Jugendliche schon zum dritten Mal mitmachten, war es für die Kursleiterin Miriam Schaps die erste Schreibwerkstatt mit dieser Altersgruppe.

Schnell stimmte die Chemie innerhalb des kleinen Kreises und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Texte werden am Freitag, 29. September, um 19 Uhr in der Gemeindebücherei präsentiert. Der Eintritt ist frei. Karten sind in der Bücherei erhältlich.