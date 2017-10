Entschluss: Ortsbus wird nicht durch die Kalfstraße fahren

Roetgen. Der Ortsbus, der ab Anfang Dezember in der Gemeinde Roetgen verkehren soll, wird nicht wie zunächst geplant durch die Kalfstraße und den Willemslägerweg fahren. Nach massiven Protesten der Anwohner hat sich der Gemeinderat am Dienstag für eine andere Linienführung entschieden.

Mehr zum Thema

Der Ortsbus soll ab Anfang Dezember in Roetgen verkehren. Hintergrund ist die Neugestaltung der Schnellbuslinien SB 63 und 66 zwischen Monschau und Aachen. Diese sollen keinen Bogen mehr über den Roetgener Marktplatz fahren, sondern geradewegs auf der Bundesstraße 258 bleiben.

Im Roetgener Gemeindegebiet ist dann ein Ortsbus vorgesehen, der die Fahrgäste werktags von 6.15 bis 20 Uhr im Halbstundentakt zum Bushof/Post bringt, wo sie Anschluss an die Schnellbuslinien finden. Das sind täglich 28 Fahrten.

Doch der geplante Weg der neuen Ortsbuslinie 64 von der Haltestelle Roetgen Post über Hauptstraße, Faulenbruchstraße, Roetgenbachstraße, Neustraße und Grünepleistraße zur Haltestelle Roetgen Kalfstraße wurde von einigen Politikern und Anwohnern der Kalfstraße sowie des Willemslägerwegs sehr kritisch gesehen. Um wieder auf die Bundesstraße zu gelangen, soll der Bus nämlich auch durch die beiden Straßen fahren.

Ein fachkundiger Anwohner hatte festgestellt, dass die beiden Straßen teilweise nur 3,60 bis 3,70 Meter breit sind. In der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen sei aber eine Mindestbreite von 5 Metern für die Begegnung von Lkw und Pkw vorgesehen. Die Regelbreite betrage sogar 5,50 Meter. Der Bus benötige allein aber schon 3,25 Meter. So bleibe dem Pkw noch ein Raum von 35 Zentimetern zur Verfügung - ein einziges parkendes Auto hätte daher den Verkehr lahmlegen können, ebenso ein Müllfahrzeug. Zudem seien am Straßenrand gehende Schulkinder gefährdet.

Die Aseag hatte auf die Kritik der Anwohner entgegnet, nach einer Besichtigung vor Ort habe sich eine Wendefahrt über die obere Kalfstraße und den Willemslägerweg als beste Möglichkeit erwiesen. Eine Begegnung zwischen Bus und Pkw sei unter Einbeziehung der seitlichen Bankette möglich.

Ein ausführlicher Bericht folgt.