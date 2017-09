Roetgen/Simmerath.

Die Deutsche Glasfaser GmbH wird in den Gemeinden Roetgen und Simmerath Glasfaserleitungen bis in die Häuser („Fiber to the home“) verlegen. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Roetgener Rathaus der Öffentlichkeit mitgeteilt. Mit dem neuen Glasfasernetz sollen in den kommenden Jahren zunächst Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s sowohl im Download als auch im Upload möglich sein.