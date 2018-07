Eicherscheid.

Die Entlassfeier an der Förderschule Nordeifel in Eicherscheid war für die Abschlussklasse der krönende Höhepunkt nach einer einwöchigen Klassenfahrt nach Ostkapelle. Entlassen wurden acht der elf Schülerinnen und Schüler der Klasse 10, die von Charlotte Rebière geleitet wurde. Drei Schülerinnen und Schüler verbleiben ein weiteres Jahr an der Förderschule Nordeifel mit dem Ziel, einen Hauptschulabschluss zu erlangen.