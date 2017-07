Energieberatung zum Sparpreis

Monschau. Im August und September führen die Energieberater der Verbraucherzentrale NRW eine Sonderenergieberatungsaktion in Höfen und Kalterherberg durch.

Die Aktion findet in Kooperation mit Altbauplus und mit Unterstützung der Stadt Monschau und der Städteregion Aachenstatt.

Den Hausbesitzern in den oben genannten Ortsteilen wird eine Energieberatung zum Sonderpreis von 30 Euro anstatt der bereits geförderten 60 Euro angeboten. Ziel dieser Aktion ist möglichst viele Höfener und Kalterherberger Bürger und Bürgerinnen über die Möglichkeiten der Energieeinsparung und damit auch der Verringerung der Heizkosten zu informieren und den Weg Monschaus in eine schadstofffreie Zukunft weiterzugehen. Die Aktion ist begrenzt auf 50 Teilnehmer und endet am 30. September. In einigen ausgesuchten Straßen werden die Hausbesitzer zusätzlich direkt angeschrieben.

Die erfahrenen Energieberater der Verbraucherzentrale NRW werden den Energieverbrauch analysieren und im Vergleich mit anderen Häusern bewerten. Bei den etwa 90 Minuten dauernden Beratungen im Wohnhaus werden Empfehlungen und Tipps zu allen Themen des Energiesparens und der Energiekostenreduzierung bei der Gebäudemodernisierung gegeben. Die Erfahrung zeige, dass jedes Haus und jeder Bewohner anders ist, so die Veranstalter. In einem Objekt könne die Komplettsanierung empfehlenswert sein, im Nachbarhaus eventuell nur eine neue Heizungspumpe. Ebenso könn ein optimiertes Lüften bereits eine deutliche Ersparnis bringen. Die Erfahrungen aus bereits durchgeführten Aktionen in anderen Orten der Städteregion hätten bisher in jedem Haus Energieeinsparpotenziale ergeben.

Es werden auch Hinweise zu den Förderprogrammen etwa der KFW oder des Landes NRW gegeben. Ebenso besteht die Gelegenheit, eventuell vorhandene Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmelbefall anzusprechen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Einbeziehung barrierefreier Umbauten in die Sanierungen zu besprechen.

Für Mieter wird ergänzend der Basis-Check zum Sonderpreis von 10 Euro angeboten. Dieser Check gibt Infos zum Heizenergieverbrauch und zum Stromsparen.

Kontakte für Anmeldung

Die Anmeldung für die Beratungstermine erfolgt über folgende Ansprechpartner: Stadt Monschau, Martin Breuer (bis 4 August), Telefon 02472/ 81260, E-Mail; Altbauplus, Aachen, Telefon 0241/ 4138880, E-Mail oder im Internet. Energieberatung der Verbraucherzentrale, Gerhard Weiß, Alsdorf, Telefon 02404/ 9032730 oder per E-Mail: .