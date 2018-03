Roetgen - Energieberatung der EWV im Rathaus Roetgen

Roetgen. Die Experten der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH sind am Dienstag, 6. März, zwischen 14 und 15.30 Uhr mit ihrer Energieberatung im Rathaus in Roetgen zu Gast.

An konkreten Beispielen der Kunden erläutern die Fachleute ein angepasstes Energiekonzept. Passen Strom- und Erdgastarif zu Anspruch und Verbrauch? Welche Fördermöglichkeiten gibt es beispielsweise bei der Neuplanung der Heizungsanlage? Zahlt sich die Altbausanierung aus, oder reicht eine Modernisierung? Oder darf es auch eine smarte Einbindung von Energielösungen ins Hausnetz sein?

Für weitere Beratung gibt es die Kundenzentren der EWV in Stolberg und Geilenkirchen. Persönliche Termine können dort per kostenloser Hotline unter Telefon 0800/3981000 oder per E-Mail an service@ewv.de vereinbart werden.