Endausbau im Neubaugebiet Lohmühlenstraße Letzte Aktualisierung: 4. April 2017, 14:03 Uhr

Simmerath. Die Gemeinde Simmerath beabsichtigt, im Neubaugebiet Lohmühlenstraße in Simmerath den noch nicht vollständig ausgebauten Teil der Josef-Jansen-Straße und des Eichenwegs sowie die Anbindungen in der Sportplatzstraße und der Lohmühlenstraße in der Ortslage Simmerath endgültig fertigzustellen.