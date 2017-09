Simmerath.

Draußen Sonnenschein und innen in der neuen Ausbildungshalle für Berufskraftfahrer am Berufskolleg der Städteregion Aachen in Simmerath bei der Einweihungsfeier am Freitagnachmittag nur strahlende Gesichter einer großen Gästeschar aus Wirtschaft, Handwerk und Politik. Grund zur Freude gab es allemal, da es sich bei dem Einweihungsobjekt um die erste Halle dieser Art an einem Berufskolleg in ganz Deutschland handelt.