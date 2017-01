Einladung zum Stiftungsfest der Feuerwehr Simmerath

Simmerath. Die Löschgruppe Simmerath und ihr Förderverein laden zum 96. Stiftungsfest ein. Begonnen wird am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr mit dem alljährlichen Bühnenspiel des Spielmannszuges.

Anschließend folgt die Premiere des Stücks „Willkommen im Chez André“ des Theatervereins der Freiwilligen Feuerwehr Simmerath im Saal Wilden. Im Anschluss findet eine große Verlosung statt. Nach der Premiere wird das Theaterstück zusätzlich am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr sowie am 13. und 14. Januar, um 20 Uhr und am 15. Januar um 19 Uhr im Saal Wilden aufgeführt.

Eintrittskarten für die Theateraufführungen sind in der Gaststätte Wilden zum Preis von 6,50 Euro erhältlich (Verkauf an der Abendkasse nur, soweit noch Restkarten vorhanden sind).

Am Sonntag, 8. Januar, treffen sich alle Mitglieder, Freunde und Gäste um 9.30 Uhr im Vereinslokal Wilden zum gemeinsamen Kirchgang. Um 10 Uhr beginnt das Hochamt für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Fördervereins. Anschließend findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Um 11.15 Uhr beginnt der Frühschoppen mit Ehrungen langjähriger Mitglieder im Saal Wilden.