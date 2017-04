Simmerath/Strauch.

Ein wahrer Musikgenuss verzückte am Samstagabend in der Aula der Sekundarschule in Simmerath die zahlreichen Besucher. Das Orchester der Blasmusikvereinigung Strauch (BMV) hatte zum 45. Frühjahrskonzert eingeladen und ließ die Herzen der Freunde konzertanter Blasmusik höher schlagen.