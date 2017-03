Roetgen.

Die Bauarbeiten für das „Haus für Menschen in Not“ an der Pilgerbornstraße in Roetgen waren nach der Grundsteinlegung Ende November trotz einer witterungsbedingten mehrwöchigen Unterbrechung im Januar zügig vorangeschritten, so dass die Roetgener Bürger jetzt schon das Richtfest feiern konnten.