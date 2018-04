Monschau - Eine vertrackte Spurensuche beim Literaturkaffee

Monschau. Ein altes Familiengeheimnis, eine tragische Liebesgeschichte und ein verschollenes Gemälde – das sind die Zutaten, die Renata A. Thiele mit ihrem Buch „Das Vermächtnis“ zum Literaturkaffee in der Stadtbücherei Monschau am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr mitbringt.

Die Stadtbücherei steuert den Kaffee, den Kuchen und ein gemütliches Ambiente bei. Nina Voss, bekannt aus dem Buch „Die verschollenen Noten“, das Renata A. Thiele auch schon in Monschau erfolgreich vorgestellt hat, ermittelt wieder.

Und wieder geht es ins alte und neue Aachen, an Orte, die es nicht mehr gibt. Viele Dinge, die auch heute noch bekannt sind, spielen eine Rolle und entführen den Zuhörer in eine Zeit, als das Rathaus brannte und es in Aachen noch Tanzlokale gab.

Zwei bekannte Schauplätze

Hauptaugenmerk liegt aber auf der Burg Frankenberg und dem Suermondt-Ludwig-Museum, zwei Gebäude, die man auch in der Eifel kennt.

Renata A. Thiele liest zum zweiten Mal in Monschau. Wer sie hören will, muss sich bis zum 19. April in der Stadtbücherei telefonisch unter Telefon 8035807 oder per E-Mail an stadtbuecherei@stadt.monschau.de anmelden. Der Eintritt beträgt 5 Euro (im Preis inbegriffen sind Kaffee und Kuchen).