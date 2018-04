„Berg der Freude Monschau – Das Stadt-Lied“

So lautet der Text des Liedes: „Stellt euch vor, ich kenn‘ ‘nen Platz wie aus einem Märchen. Dicht gedrängt die Häuschen, Fachwerk muss es sein. Laufenbach der küsst die Rur an ‘nem roten Haus. Oben wacht die Burg über Jungs und Mädchen. Hügel grün, Treppen steil ‘rauf zur Sonntagsley. Eifelblick ins Städtchen, Schiefer weit und breit. Dieses schöne Örtchen, beliebt bei Groß und Klein, Cafés, Lädchen und Hotels, die locken dich herein. Filmkulisse, Stadt im Tal, berühmt in Hollywood.

Konzerte, Kunst und Weihnachtsmarkt besucht aus aller Welt. Wandert längs des Eifelsteigs und kehrt des Abends ein. Schlemmert unsere Leckereien, Senf ist auch dabei, Dütchen, Zwickel und ein Els schmecken dir und mir. Päddchen führt zum Haller ‘rauf, Idyll mit Überblick. Berg der Freude, Monschau, prägt es euch gut ein. Macht ‘nen Ausflug, kommt vorbei. Ihr werdet’s nicht bereu’n. Besucht unsere Eifelperle Montjoie.“

Das Video im Internet:

www.youtube.com/watch?v=m5cj2Ecu1pk