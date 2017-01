Mützenich.

„Das darf doch nicht wahr sein“, war Stefan Roders erster Gedanke, als er in der Nacht zum Mittwoch gegen halb fünf in der Frühe von verdächtigen Geräuschen geweckt wurde. Mitten in der Nacht hatte jemand an seiner Schlafzimmertür gerüttelt, diese aber wegen einer zusätzlichen Sicherung nicht öffnen können.