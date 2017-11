Simmerath. Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 13 und 18.20 Uhr in Simmerath in ein Einfamilienhaus an der Lohmühlenstraße eingedrungen. Nach Angeben der Polizei gelangten die Täter wahrscheinlich über die Balkontür in das Haus.

Sie sollen dort in erster Linie Schmuck erbeutet haben. Zu einem Einbruchversuch kam es ebenfalls am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 und 18.30 Uhr an einem Haus an der Bruchbendstraße in Simmerath.

Nach Angaben der Polizei schlugen oder traten die Täter ein Kellerfenster ein, gelangten aber nicht in das Gebäude. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und bittet um Hinweise (0241/957731401).