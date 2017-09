Eicherscheid.

Alle Jahre wieder, wenn in Bayerns Landeshauptstadt das größte Volksfest der Welt, die Münchener Wiesn eröffnet werden, dann heißt es auch beim größten Eifeler Ableger des Oktoberfestes: Ozapft is! In Eicherscheid nennt sich das Ganze „Wiesn-gaudi“, und in der urig geschmückten Tenne übernahm das Anzapfen Hahnenkönig Lars Förster, flankiert von „Wiesngaudi“-Chef Wilfried Huppertz.