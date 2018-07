Monschau - Ein Schulfest für alle Sinne und mit „Feeling“

Monschau.

Schon drei Tage nach der festlichen Verabschiedung der diesjährigen Abschlussklassen in der Monschauer Aukirche gab es auf dem „Nonnenhügel“ am Rande der Altstadt am Samstag gleich wieder einen Grund zu feiern: Zu einem farbenprächtigen Schulfest hatte die St.-Ursula-Realschule geladen, und zahlreiche Eltern und andere Gäste waren der Einladung gerne gefolgt.