Lammersdorf. Strukturelle Veränderungen in Lammersdorf regt Ortsvorsteher Franz-Josef Hammelstein an. Ein Vorschlag lautet, auf dem Gelände des THW an der Hoscheiter Straße einen Pendlerparkplatz auszuweisen.

Eine weitere Anregung betrifft das Buswartehäuschen Kirchstraße am Vennbahnradweg in Lammersdorf. An dieser Haltestelle sollte durch Umbau eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder angeboten werden. Simmeraths Beigeordneter Bennet Gielen gab in der zurückliegenden Sitzung des Tiefbauausschusses den Eingang der Anträge bei der Gemeindeverwaltung bekannt. Die Vorschläge sollen jetzt in den Sitzungen der zuständigen Fachausschüsse beraten werden.