Auszeichnung für die GGS Roetgen

Die Gemeinschaftsgrundschule Roetgen darf sich über eine Auszeichnung im Rahmen des Schulbaupreises 2018 freuen. Dieser Wettbewerb ist eine gemeinsame Initiative des NRW-Schulministeriums und der Architektenkammer NRW. Die Roetgener Schule gehört zu den zwölf in NRW ausgewählten Projekten. Ziel ist es, die Bedeutung der Schulgebäude und ihren positiven Einfluss auf die pädagogische Arbeit in der Schule herauszustellen und auch die vielen in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen fertig gestellten Um- und Neubaumaßnahmen zu würdigen. Die besten Beispiele wurden von einer unabhängigen Jury ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 24. September in Bochum statt.