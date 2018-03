Nordeifel - Ein Lokaljournalist aus Leidenschaft

Nordeifel. Jürgen Gräper ist tot. Der langjährige Redaktionsleiter der „Kölnischen Rundschau“ in Gemünd starb am 21. Februar in Euskirchen im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Jürgen Gräper war mit der Redakteurin und Autorin Bruni Mahlberg-Gräper verheiratet. Er hinterlässt unter anderem Sohn Sascha und Enkel Teo. Die Beisetzung findet am Freitag, 9. März, um 14 Uhr auf dem Euskirchener Friedhof statt.

Der am 3. Oktober 1938 in Duisburg geborene und unter anderem in Meiderich, Fürth, an der Ostsee, in Friesland und in Hagen aufgewachsene spätere Tageszeitungsredakteur gehörte seit den 1960er Jahren und bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1998 zu den profiliertesten und unkonventionellsten Lokaljournalisten in der Eifel. Gräper war aufgeschlossen, neugierig und schnell in der publizistischen Umsetzung.

Neben dem geschriebenen Wort galt Gräpers Leidenschaft dem journalistischen Film und vor allem dem Hörfunk. 1965 drehte er seinen ersten Filmbeitrag fürs WDR-Fernsehen. Für den Kölner Sender und auch den Südwestfunk Mainz arbeitete er immer wieder. Regelmäßig war Jürgen Gräper im deutschsprachigen Programm des Belgischen Rundfunks in Eupen auf Sendung.