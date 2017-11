Roetgen.

Anlässlich des Reformjubiläums pflanzte die Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land am Reformationstag in Roetgen eine Linde, die an das Werk Martin Luthers erinnern soll. Bewusst setzte man diesen Gedenkbaum zwischen das Gemeindehaus und die evangelische Kirche, um Vorbeigehende an die Spaltung der Kirche zu erinnern, die als Schritt in die Modernität verstanden wird.