Nordeifel.

Es war vor gut einem Jahr am Montag, 11. Januar 2016, kurz vor fünf Uhr morgens, als Roman Wagner in Lammersdorf in seinen Opel Corsa stieg, um nach Schmidt zu seiner Arbeitsstelle zu fahren. Im dortigen Senioren- und Pflegeheim ist der 49-Jährige als Koch beschäftigt. Das Thermometer zeigte vier Grad plus, die Wiesen waren grün. In einer Kurve der Landstraße 246 im Buhlert aber nahm der noch junge Tag für Roman Wagner dann ein jähes und schmerzhaftes Ende.