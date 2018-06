Einruhr - Ein Hoch auf den Heilsteinbrunnen-Meister von Einruhr

Zur Historie des Heilsteinbrunnens

Das Entstehungsdatum ist unbekannt, schon die Römer nutzten das Wasser, eine ihrer Straßen führte unmittelbar daran vorbei. Die Geologie der Quelle und ihr hoher Kohlensäuregehalt gilt als einmalig in der Eifel. Seit 1825 gilt die Bezeichnung Heilstein, früher hieß es Sauerbrunnen an der Sauermühle. 1826 wurde der wiederentdeckte Brunnen von Pfarrer Müller aus Wollseifen geweiht und ein vereideter Brunnenwärter begann mit der gewerblichen Ausnutzung des Brunnens.

In Aachen, Bonn, Antwerpen, Lüttich und Berlin konnte das Heilsteiner Mineralwasser damals für drei Silbergroschen erworben werden. Doch der schwierige Zugang zur Quelle erschwerte die Vermarktung. Ein Gutachten verglich das Heilsteiner Wasser mit Fachinger Wasser. 1967 erhielt die Gemeinde Dreiborn vom belgischen Besatzungsmilitär in Vogelsang die Erlaubnis, eine neue Bohrung vorzunehmen. 1972 dachte die Stadt Schleiden an eine Förderung des Heilsteinwassers für das Kurbad Gemünd, die Gemeinde Simmerath plante, eine Abfüllanlage zu bauen.

Aber die Fördermengen reichten nicht aus, das kostbare Wasser floss ungenutzt in den Sauerbach. 2003 endlich wurde im Heilsteinhaus der Heilsteinbrunnen eingeweiht, an dem jeder Besucher das Wasser am Brunnen kosten und abfüllen kann.