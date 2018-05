Aachen/Nordeifel - Ein Freispruch und einmal acht Jahre Haft für Bankraub in Konzen

Aachen/Nordeifel.

Etwa fünf Jahre ist es her, als eine gemeinsame deutsch-belgische Polizeifahndung im Grenzgebiet der Schneeeifel bei Prüm zu einem Erfolg führte. Zwar hatten die Flüchtigen damals Mitte April 2013 sich gegen 9.15 Uhr an der belgischen Grenze nahe Bleialf einer Überprüfung durch eine Polizeistreife zunächst entzogen und sogar auf die Verfolger in den Polizeiwagen geschossen.