Simmerath/Rurberg.

Zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen hatte die Sozialstiftung Simmerath in den Antoniushof in Rurberg alle 75-jährigen Bürger der Gemeinde nebst einer Begleitperson nach Wahl geladen. Fast 100 Personen waren dieser Einladung trotz eines hereinbrechenden Unwetters am Rursee gefolgt, wie Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns, gleichzeitig auch Vorsitzender der Stiftung, erfreut feststellte.