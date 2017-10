Eigener Obstsaft aus der mobilen Saftpresse

Rott. Schon zum siebten Mal macht die mobile Saftpresse in Rott Station. Vom 12. bis 13. Oktober (Donnerstag und Freitag) steht sie wieder am Sportplatz in Rott, in der Zeit von 9 bis ca. 17 Uhr.

Die Erntesaison steht vor der Tür, und die Obstbäume auf den Wiesen und im eigenen Garten hängen voll mit saftigen Früchten. Die kommende Herbstzeit verspricht in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte. Was bietet sich mehr an, als das gewonnene Obst neben Kuchen oder Kompott auch für seinen eigenen Saft zu nutzen? Doch die Wenigsten haben die Geräte zur Vermostung, und nur allzu oft erfreut sich allein das kleine Getier an den heruntergefallenen Früchten.

Da hilft die mobile Saftpresse der „SoNNe eG“ (Streuobstwiesen-Netzwerk Nordeifel), einer gemeinnützigen Genossenschaft, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, die Streuobstwiesen in der Nordeifel zu fördern und zu beleben.

Ohne Zusätze

Mit der mobilen Saftpresse der „Sonne“ werden die Früchte zu Saft verarbeitet, der frei von Zusätzen ist. Empfohlen wird die Presse für Äpfel als Hauptfrucht, eventuell gemischt mit Birnen oder Quitten. Vor Ort werden die Äpfel gewaschen und zerkleinert, gepresst und der Saft dann zur Haltbarmachung pasteurisiert. Anschließend wird der Saft in Fünf-Liter-Plastikbeutel abgefüllt und durch einen Umkarton standfest gemacht (Bag-in-Box-System).

Auch Drei-Liter-Einheiten sind möglich. Ein praktischer Zapfhahn an jedem Gebinde erleichtert die Entnahme des Saftes. Der geschlossene Beutel hält sich mindestens ein Jahr, der geöffnete Beutel mindestens acht Wochen. Experten vor Ort beraten zum Thema Streuobstwiesen.

Für Kinder ist die mobile Saftpresse ein Erlebnis. Viele nutzten die Gelegenheit, ihren Kindern und Enkelkindern zu zeigen, wie die Gaben der Natur sinnvoll verwendet werden können. Es ist ein besonderes Gefühl, die eigenen Äpfel zu verarbeiten – und der Saft daraus schmeckt einfach noch Mal so gut.

Jeder, der genügend Äpfel geerntet hat, ist eingeladen, seine Früchte zu einem wunderbaren Saft pressen zu lassen. Eine Anlieferung ist ab 50 Kilogramm möglich. Eine Terminvereinbarung zum Pressen ist erforderlich, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Die Anmeldung nimmt Ruth Richter unter Telefon 02471/4743 oder per E-Mail an info@naturerlebnisse.com entgegen.