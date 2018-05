Monschau - Eifelverein Monschau bekommt den Wolf-von-Reis-Kulturpreis

Monschau. Auf der Frühjahrstagung des Eifel-Hauptvereins in Troisdorf wurde der Eifelverein Monschau mit dem Wolf-von-Reis Kulturpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte in Anerkennung für den engagierten Einsatz des Eifelverein Monschau zur Pflege des heimatkundlichen Kulturgutes.

Zu seinem 100. Geburtstag schenkte der Eifelverein Monschau allen Wanderfreunden den „Jahrhundertweg“. Er ist von der Anlage her für Langstreckenwanderer ebenso wie für Spaziergänger geeignet. Er kann unterwegs mehrfach verkürzt, beziehungsweise verlängert werden. Die Länge beträgt circa 18 Kilometer zuzüglich eventueller Schleifen. Die Initiative ging seinerzeit vom damaligen Vorsitzenden und späteren Ehrenvorsitzenden Pejo Weiß und dem damaligen Wegewart Gottfried Günter aus. Sie kreierten die Wanderstrecke nach den Schönheiten der Natur, unter anderem mit wunderschönen Aussichten, und den heimatkundlichen Aspekten, die ihren Niederschlag in den Hinweistafeln fanden.

Der Jahrhundertweg wurde am 14. September 1985 eröffnet. Das ist nun 33 Jahre her, und die Hinweistafeln waren in die Jahre gekommen. Die marode gewordenen Tafeln mussten erneuert und auch der Text musste aktualisiert werden. So fasste der Vorstand des Eifelvereins Monschau 2016 den Beschluss, den Jahrhundertweg neu zu gestalten. Diese Maßnahme war dem Verein auch deshalb so wichtig, weil der Jahrhundertweg sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Die regelmäßigen Anfragen zum Jahrhundertweg und die positiven Bewertungen im Internet bestätigen dies. Auch ist die Wegbeschreibung in der Monschau-Touristik sehr gefragt.

Der Weg wurde mehrfach abgegangen, um die Standorte der Tafeln zu überprüfen und die heimatkundlichen Aspekte zu aktualisieren. Manfred Brandenburg (ehemaliger Vorsitzender), Hans Röseler (ehemaliger Geschäftsführer) und Dieter Leufer (Sprecher der heimatkundlichen Wandergruppe im Eifelverein Monschau) erarbeiteten den neuen Text. Mit diesem Konzept wurde dann die Firma Wouters aus Aachen, die auch die Tafeln für den Naturpark Eifel herstellt, beauftragt, die neuen Tafeln inklusive Ständer zu erstellen. Die neuen Tafeln sind in Resoplantechnik hergestellt und damit lösungsmittel- und kratzfest, UV-beständig und beschädigungssicher.

Neue Tafeln aufgestellt

Die Tafeln wurden in eigener Regie durch Vorstandsmitglieder des Eifelvereins Monschau und mit Unterstützung durch Ortsvorsteher Georg Kaulen und zweier Bürger der Stadt aufgestellt. Es mussten in größtenteils felsigen Grund Löcher gegraben werden, um die Pfosten mit den Tafeln einzubetonieren. So kamen circa 80 Arbeitsstunden zusammen. Somit konnte der Eifelverein Monschau zu den Kosten von mehreren Tausend Euro seinen Beitrag leisten. Die Kulturstiftung der Sparkasse Aachen unterstützte ebenfalls.

Die „Einweihung“ oder „Neupräsentation“ erfolgte dann am 8. Oktober 2017; trotz des schlechten Wetters erfreute sich die Wanderung zahlreicher Teilnehmer.