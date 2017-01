Eifelklänge blicken auf erfolgreiches Jahr 2016 zurück

Eicherscheid. Ein stimmungsvolles Freundschaftsspiel, ein emotionales Adventskonzert und im Schnitt anderthalb Termine pro Woche: Erfolgreich und betriebsam ging es zu beim Musikverein Eifelklänge Eicherscheid im vergangenen Jahr.

Besondere Auszeichnung erfuhr bei der rückblickenden Jahreshauptversammlung nicht nur der langjährige Dirigent, Harry Schaeps, für seine geleistete Arbeit, sondern auch Angelika Kessel. Erst seit drei Jahren bei den Blasmusikern aktiv, war sie mit 71 von 73 Teilnahmen die aktivste Musikerin.

Sein erstes Jahr an der Spitze der Eifelklänge hat Enrico Jansen gemeistert. Dafür dankte er zu Beginn der Generalversammlung allen Aktiven und Förderern, besonders aber seinen Mitstreitern im Vorstand. Geschäftsführer Frank Jansen führte anschließend die vielfältigen Aktivitäten aus, die es 2016 zu bewältigen galt. „Höhepunkt war sicher unser Freundschaftsspiel mit der Lyra aus Höfen, das uns eine volle Tenne bescherte und nach einem Rückspiel ruft“, so Jansen.

Mehrere Auftritte auf dem Oktoberfest im Landal-Park in Heimbach und weihnachtliche Konzerte in der eigenen Pfarrkirche sowie auf Schloss Merode folgten. Auch innerorts ist man bei jeglichen Festivitäten eine feste Größe, wie auch Ludwig Siebertz vom Eicherscheider Ortskartell lobend unterstrich.

Nach einer längeren Durststrecke schickt sich der Nachwuchs wieder an, die Reihen der Eifelklänge zu verjüngen. „Wir haben 17 Schüler in der Instrumentenausbildung, 28 weitere sind im Blockflötenunterricht“, erklärte Jugendleiterin Jenny Kell. Es sei also nur eine Frage der Zeit, bis sich die Zahl der Aktiven erhöht. Auch Kassierer Thomas Förster hielt ein gut sortiertes Zahlenwerk bereit: „Wir haben 2016 mit einer schwarzen Null abgeschlossen“, erklärte der Schatzmeister.

Investitionen in Instrumente, Noten und Uniformen hätten das eingespielte Geld aufgebraucht. „Aber das ist ja nun auch Sinn und Zweck unseres Vereins“, so Förster, der an die Mitglieder appellierte, weiter eifrig bei den lukrativen Auftritten dabei zu sein, um sich dann auch etwas leisten zu können. Mit der weiterhin hoch frequentierten Vereinshalle „Tenne“ im Rücken könne man optimistisch in die Zukunft blicken.

Schließlich ging es an die Ehrung der fleißigsten Aktiven des letzten Jahres: Monika Förster (Saxophon), die ein Abo für ein Treppchen-Platz zu haben scheint, wurde Dritte. Maik Jansen (Posaune) landete auf Platz zwei und mit dem Spitzenwert von 97,25 Prozent Beteiligung wurde Angelika Kessel (Trompete) unangefochten Siegerin dieser internen Wertung. Fleißigstes Register bildeten wieder einmal die Tuben.

Voller Terminkalender

Vorsitzender Enrico Jansen gab abschließend einen kurzen Ausblick ins Jahr 2017, das mit dem Frühjahrskonzert am 29. April ein musikalisches Highlight bereithält. Dann laden Eifelklänge und das Trommler- und Pfeiferkorps zum gemeinsamen Musikevent in die Tenne. Und ein bereits gut gefüllter Terminkalender mit Karnevalszügen und Sternmärschen, Platzkonzerten und Hochzeiten von Aktiven macht auch die nächsten Monate wieder zu einer abwechslungsreichen Zeit.