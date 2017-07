10. Nordeifeler Business-Run am 1. September

Unter dem Motto „Lauf los, hab‘ Spaß, tu‘ Gutes!“ startet am Freitag, 1. September, bereits der 10. Nordeifeler Business-Run. Wie bisher sollen dabei weder Leistung noch Erfolg im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr der gemeinsame Spaß als Ausgleich zur beruflichen Routine. Die Lauf- und Walkingstrecke mit Start und Ziel an der Sekundarschule Nordeifel in Simmerath ist fünf Kilometer lang. Die Läufer starten um 19 Uhr, die Walker etwa um 19.10 Uhr, Zielschluss ist um 20.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 20 Euro, Spendenquittungen sind möglich. Anmeldung (bis 29. August) und weitere Infos im Internet unter: www.nordeifeler-businessrun.de.