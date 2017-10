Eifeler B-Ligisten haben durchaus Chancen am Sonntag Von: kk

Letzte Aktualisierung: 13. Oktober 2017, 12:24 Uhr

Nordeifel. Da Ligaprimus TuS Lammersdorf schon am Freitagabend beim FC Stolberg ran muss, sind am Sonntag in der Aachener Kreisliga B2 nur noch vier Eifelteams im Einsatz, aber die stehen alle vor schwierigen Aufgaben.