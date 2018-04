Nordeifel.

Das mit Spannung erwartete Eifelderby in der Dürener Kreisliga A zwischen der SG Vossenack/Hürtgen und dem TuS Schmidt endete 1:1. Vor guter Kulisse entwickelte sich am Donnerstagabend auf dem Rasenplatz in Hürtgen eine kampfbetonte Nachholpartie, in der die erste halbe Stunde von den Spielanteilen her an die Gäste ging.