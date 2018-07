Mechernich/Nordeifel.

Nach zwei Legislaturperioden wird mit Erik Pühringer der vermutlich letzte Eifeldekan in der Geschichte der Aachener Bistumsregion Eifel aus dem Amt verabschiedet – und zwar am Donnerstag, 30. August, um 18.30 Uhr in einem Pontifikalamt mit Diözesanbischof Dr. Helmut Dieser in der Mechernicher Pfarrkirche St. Johann Baptist, Kirchplatz 1.