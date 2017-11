Eifel. Einen besinnlichen Abend mit wunderschöner Chormusik aus dem französischen Örtchen Taize wird es am Sonntag, 26. November, in der Eicherscheider Kirche geben. Der Eifelchor unter der Leitung von Sylvia Noel und Daniel Wiegand lädt alle herzlich ein, ab 17 Uhr zusammen zu singen oder einfach nur den ergreifenden Liedern zu lauschen.

Etwa 45 Minuten lang werden vierstimmige christliche Lieder in deutscher, englischer und französischer Sprache gesungen. Auch Stücke in Spanisch und Latein wird der Eifelchor anstimmen. Die sich wiederholenden Lieder sind leicht zu erlernen, so dass schnell mitgesungen werden kann.

Das Singen und Zuhören beruhigt, und gemeinsam wird eine meditative Atmosphäre erzeugt, die Raum für Besinnung gibt und selbst zum Gebet wird. Der Eintritt ist frei.