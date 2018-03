Berlin/Eifel.

Seit Mittwoch ist die Eifel Tourismus (ET) GmbH in Berlin auf der Internationalen Tourismusbörse, der weltweit größten Reisemesse, vertreten, um die Werbetrommel für die Eifel zu rühren. Aussteller aus 180 Ländern der Welt präsentieren in der Bundeshauptstadt ihre touristischen Highlights. Bis Freitag sind die Messehallen nur für die rund 120.000 Fachbesucher geöffnet.