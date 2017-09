Eifel-Herbstritt in Steckenborn

Steckenborn. Der Reit- und Fahrverein Steckenborn lädt zum Eifel-Herbstritt ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 17. September, 11 Uhr, auf der Reitanlage, Bornstraße 23.

Der Jagdbeitrag für Erwachsene Reiter beträgt 15 Euro, für Jugendliche 10 Euro inklusive Satteltrunk, Mittagssuppe und Abendessen. Abritt ist um 11.30 Uhr. Je nach Beteiligung wird in einer oder zwei Gruppen geritten, ohne Hindernisse. Die Freizeit- und Westernreiter können ohne Sturzhelm auf eigene Verantwortung reiten.

Die Zuschauer werden geführt. Der Ritt wird vom Jagdhornbläserkorps des Reiterverein St. Georg Mützenich begleitet. Gegen 12.15 Uhr wird am Jungenheck (Ortsausgang Steckenborn, Richtung Woffelsbach) ein Stop eingelegt. Mittagspause ist ab 13.15 Uhr am Hövel mit Erbsensuppe. Gegen 15.15 Uhr wird am Buhlert auf dem Parkplatz eine Pause mit Kaffee und Kuchen eingelegt.

Das Halali findet um 16.15 Uhr auf der Reitanlage statt. Zum Jagdanzug ist die Reitkappe Pflicht. Jede Haftung des Veranstalters, der Master und Pikeure ist ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Gegen 17 Uhr ist in der Halle ein gemütliches Beisammensein mit Musik. Der Eintritt ist frei. Jedermann, besonders die Dorfbevölkerung und die Ortsvereine sind herzlich eingeladen.