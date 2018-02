Konzen/Nordeifel - Eifel-Extrem-Laufen im Konzener Gelände

Konzen/Nordeifel. Wie gut die Frühjahrsform bereits ist, können Läuferinnen und Läufer am 4. März im Gelände testen. Abseits gewohnter Pisten wartet um 11.30 Uhr eine echte Herausforderung auf die Anhänger des Trail-Laufens. Rauf und runter durch das Belgenbachtal stehen zwei Strecken zur Wahl.

Der Light-Trail führt vom Parkplatz Belgenbach in Konzen auf Umwegen hinab zur Mühle und zurück ins Ziel. Mit reichlich Matsch, Wasser und 130 Höhenmetern ist die knapp sechs Kilometer lange Strecke sehr gut geeignet für Trail-Einsteiger und fitte Jugendliche.

Steigerung und Highlight ist der Zehn-Kilometer-Eifel-Extrem-Strong-Trail. Knackige Steigungen und Bergab-Passagen führen zum tiefsten Punkt der Strecke an der Rur. Nach einer Stärkung dort ist gute Kondition Trumpf. Auf den verbleibenden Kilometern hinauf zum Ziel sind Bachdurchquerungen, Cross-Trails und etwa 200 Höhenmeter zu überwinden.

Der Belgenbach-Trail soll ein Erlebnis sein für Sportler, die Laufen abseits asphaltierter Straßen lieben und denen Matsch, nasse Füße und schmerzende Oberschenkel so schnell nichts anhaben können. Der Belgenbach-Trail ist der erste Wertungslauf in der Sportteam-Peters-Eifel-Cup-Serie 2018, dem auch die Laufveranstaltungen Mützenicher Vennlauf, Enorm in Form in Steckenborn und der Gemünder Citylauf angehören.

Anmeldung am besten online

Die Startnummernausgabe, Cafeteria, Siegerehrungen sowie Duschen und Umkleiden befinden sich am Dorfplatz in Konzen (Marathonziel). Fußweg und Fahrstrecke vom Dorfplatz zum Start an der Grillhütte Belgenbach betragen etwa 1,5 Kilometer. Hier sind die Parkmöglichkeiten begrenzt. Weitere Parkplätze befinden sich im nahegelegenen Gewerbegebiet am Sportpark. Es wird gebeten, bis zum 2. März die bequeme Online- Anmeldung zu nutzen unter www.tv-konzen-run-walk.de Nachmeldungen sind nur bis eine Stunde vor dem Start möglich.