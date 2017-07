Kall. Die Bundesstraße 266 ist auf Höhe der Anschlussstelle Kall-Anstois zwischen Mechernich und Gemünd gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Unfall. Ein Fahrer ist mit seinem Pkw nach erster Einschätzung der Polizei Euskirchen mit einem Lkw zusammengeprallt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen. Warum es zu dem schweren Unfall kam, ist nach Angaben eines Polizeibeamten der Leitstelle Euskirchen noch unklar.

Die Ermittlungen am Unfallort und die Aufräumarbeiten dauern am Donnerstagmorgen noch an. Die Sperrung der B266 wird voraussichtlich gegen 9.30 Uhr aufgehoben.